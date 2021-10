Sanità: Gemelli, le nuove frontiere del trattamento della carcinosi peritoneale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste nuove procedure di trattamento trovano indicazione anche per i tumori dell’ovaio. “Nel tumore dell’ovaio – ricorda il professor Giovanni Scambia, Ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma, Direttore della Uoc di Ginecologia Oncologica e Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs - la diffusione peritoneale della malattia riguarda oltre il 70 per cento delle pazienti, già al momento della prima diagnosi di malattia. Dal 2018, grazie ai risultati dello studio condotto dal professor Willemien van Driel e pubblicato sul New England Journal of Medicine, sappiamo che le pazienti con neoplasia ovarica trattate con chemioterapia neoadiuvante e sottoposte poi ad intervento chirurgico e Hipec hanno un vantaggio statisticamente significativo, sia in termini di intervallo libero da malattia, che di sopravvivenza globale, rispetto alle pazienti che non hanno fatto Hipec. Sono al momento in corso ulteriori studi a conferma di questo dato, ma al Policlinico Gemelli abbiamo già adottato questa procedura alla ‘chirurgia di intervallo’. Inoltre, come gruppo di ricerca, stiamo studiando l’impatto della Hipec anche nella chirurgia up-front per pazienti con determinate caratteristiche molecolari, perché in questo setting clinico la metodica potrebbe essere ancora più vantaggiosa". (segue) (Com)