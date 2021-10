Sanità: Gemelli, le nuove frontiere del trattamento della carcinosi peritoneale (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro della Hipec riguarda la possibilità di utilizzare questa metodica in profilassi. “Siamo attualmente principal investigator di studi multicentrici italiani, prospettici randomizzati di fase 3 – rivela il professor Pacelli – riguardanti pazienti con tumori dello stomaco e del colon, che si presentino al momento dell’intervento in fase avanzata, quindi ad elevato rischio di carcinosi. Gli studi prevedono il confronto tra pazienti sottoposti a chemio-ipertermia o nulla, subito dopo l’intervento chirurgico, quando ancora non c’è carcinosi. La novità nella novità in questo studio è che il tipo di Hipec che stiamo utilizzando, per la prima volta al mondo è l’Hipec-Co2 che utilizza la perfusione di chemioterapici riscaldati abbinati all’anidride carbonica, per aumentare il grado di penetrazione nei tessuti. (segue) (Com)