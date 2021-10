Sanità: Gemelli, le nuove frontiere del trattamento della carcinosi peritoneale (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della Pipac – prosegue il professor Pacelli - stiamo valutando due nuovi ambiti. Il primo è la ‘conversion surgery’: abbiamo visto che una certa quota di pazienti inizialmente dichiarati inoperabili, possono esser portati all’intervento chirurgico (‘convertiti’) grazie al trattamento Pipac, associato alla chemioterapia sistemica. Nel tumore dello stomaco questo consente di far arrivare all’intervento chirurgico il 6-10 per cento di pazienti, in precedenza considerati inoperabili. È una forma di terapia neoadiuvante della carcinosi sincrona, cioè di quella presente dall’inizio insieme al tumore primitivo. L’altra frontiera della Pipac è che verificheremo la possibilità di incrementarne l’efficacia attraverso l’uso dell’elettricità (ePipac)”. (Com)