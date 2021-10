Israele-Germania: fonti stampa, cancelliera Merkel attesa lunedì a Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca uscente, Angela Merkel, è attesa in Israele lunedì, 11 ottobre. Lo riferisce oggi il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Si tratta della prima visita di Merkel dal 2018. Il viaggio di Merkel in Israele era già stato programmato per fine agosto, salvo poi posticiparla per concentrarsi sugli eventi di Kabul e l’evacuazione dei cittadini tedeschi dall’Afghanistan. Durante la visita, Merkel riceverà un dottorato onorario dal Technion Israel Insitute of Technology e incontrerà il primo ministro israeliano, Naftali Bennett. Le parti discuteranno di sicurezza, di antisemitismo e della minaccia iraniana nella regione.(Res)