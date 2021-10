G20: Fico, sul clima servono impegni più vincolanti a livello globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito di ambiente, ha dichiarato che “dobbiamo prendere atto che se non imprimeremo una radicale svolta nei nostri comportamenti collettivi e individuali non comprometteremo soltanto l’ambiente, ma metteremo a repentaglio la pace e le possibilità di crescita in tanti ambiti delle nostre società”. Per evitare la catastrofe servono “impegni più ambiziosi e vincolanti a livello globale per ridurre le emissioni inquinanti e operare con urgenza la transizione verso un nuovo modello economico sostenibile”. “Prosperità significa tendere verso un nuovo modello di crescita sostenibile sul piano economico, sociale ed ambientale, che generi crescita, occupazione e una migliore qualità della vita in tutte le aree del globo”, ha dichiarato Fico, aggiungendo che è “l’unica via per garantire un benessere durevole ed equo alle prossime generazioni”. I cambiamenti climatici, i crescenti flussi migratori, la scarsità delle risorse energetiche e naturali, il terrorismo e la criminalità internazionale richiedono per Fico “un’alleanza globale che definisca, nelle sedi multilaterali, come il G20, principi e soluzioni condivise in una prospettiva di lungo periodo”. “Abbiamo tutti presenti quali siano invece i rischi e i limiti di strategie geopolitiche basate sui meri rapporti di forza economici e militari tra potenze o blocchi di Paesi”, ha continuato. (Res)