G20: Draghi, grati a Parlamenti, strumenti di dialogo e cooperazione in momenti di conflitto

- Bisogna essere grati ai Parlamenti “per ciò che hanno fatto e per quello che continuano a fare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante il suo intervento al settimo vertice dei presidenti dei Parlamenti del G20. “Nella storia, i Parlamenti sono stati motore di sviluppo economico e civile. Avete vigilato sull’operato dei Governi e indirizzato lo scontro politico verso soluzioni costruttive. Avete mediato tra gli interessi di diversi gruppi – lavoratori e imprenditori, giovani e anziani”, ha affermato il capo del governo sottolineando che il ruolo dei Parlamenti “trascende i confini nazionali”. Infatti, ha rimarcato il primo ministro, gli organismi parlamentari rappresentano un “ponte tra i Paesi” e promuovono un “dialogo e cooperazione anche in momenti di conflitto”. Draghi ha ricordato che la “prima organizzazione politica multilaterale della storia moderna è stata un’alleanza tra Parlamenti – l’Unione interparlamentare”. In questo contesto, ha osservato ancora il presidente del Consiglio, “l’Ipu è stato uno strenuo difensore della pace e della sicurezza nel mondo, un precursore della Società delle nazioni e delle Nazioni Unite”.(Res)