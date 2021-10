India: Bjp celebra Modi per i suoi 20 anni al potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito del popolo indiano (Bjp) celebra oggi il suo leader Narendra Modi per i suoi 20 anni al potere, prima come capo del governo dello Stato del Gujarat e poi come primo ministro dell’India. Amit Shah, attuale ministro dell’Interno, ex presidente del Bjp, e da 30 anni al fianco di Modi, in un messaggio su Twitter, si è detto fortunato per aver avuto l’opportunità di lavorare sotto la sua guida e ha espresso gratitudine per la sua determinazione a costruire un Paese forte e autosufficiente. Jagat Prakash Nadda, attuale presidente del partito, sullo stesso social network, ha scritto che Modi ha dato tutto se stesso Ha dato tutto se stesso per la riduzione della povertà e la prosperità della nazione, portando l’India tra i grandi Paesi del mondo. Il ministro della Difesa, Rajnath Singh, ha parlato di un ventennio “senza macchia” e dedicato al benessere pubblico. Congratulazioni sono giunte anche da altri membri del governo e del partito. (segue) (Inn)