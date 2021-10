India: Bjp celebra Modi per i suoi 20 anni al potere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi è nato nel 1950 a Vadnagar, nel Gujarat, terzo di sei figli, in una famiglia di droghieri. Da ragazzo aiutava il padre a vendere tè alla stazione, attività proseguita poi con un chiosco gestito insieme al fratello. All’età di otto anni iniziò a frequentare le attività formative della Rashtriya Swayamsevak Sangh (Rss), l’Organizzazione volontaria nazionale: un’organizzazione paramilitare di destra, nazionalista indù, cui fa capo il Bjp. Dopo la scuola superiore lasciò la sua casa, non accettando il matrimonio combinato dalla famiglia fin da quando aveva 13 anni. Benché a 18 anni abbia sposato Jashodaben, poi divenuta insegnante, i due coniugi hanno sempre vissuto vite separate. Dopo aver trascorso due anni di vita errabonda nell’India settentrionale e nord-orientale, Modi si stabilì ad Ahmedabad, vivendo con uno zio e lavorando con lui in una mensa. (segue) (Inn)