India: Bjp celebra Modi per i suoi 20 anni al potere (3)

- Dopo la guerra indo-pakistana del 1971 iniziò l’impegno a tempo pieno nell’Rss, parallelo agli studi. Modi ha conseguito una laurea in scienze politiche alla School of Open Learning dell’University of Delhi nel 1978 e un master a distanza alla Gujarat University nel 1983. La sua carriera politica cominciò nel 1977 quando diventò segretario generale del comitato locale dell’Rss nel Gujarat in seguito all’arresto di diversi dirigenti nel periodo dello stato di emergenza dichiarato dal governo di Indira Gandhi. Anche l’Rss rientrò tra le organizzazioni bandite e Modi operò in clandestinità. Nel 1987 lavorò alla campagna elettorale comunale del Partito del popolo ad Ahmedabad, vinta con ampio margine, che gli valse il posto di segretario organizzativo nel Bjp del Gujarat e un’ascesa prima a livello statale e poi nazionale. (segue) (Inn)