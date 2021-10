India: Bjp celebra Modi per i suoi 20 anni al potere (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2001 al 2014 è stato capo del governo del Gujarat. Nel 2002 l’incendio doloso di un treno con la morte di 59 pellegrini indù scatenò tre giorni di rivolte, seguiti da mesi di violenze contro i musulmani. Il ruolo dell’amministrazione statale in quei fatti è controverso, benché dal punto di vista giudiziario non ci siano state condanne. Il lungo esecutivo statale Modi ha conseguito progressi economici, anche se gli indici di salute, povertà e istruzione non sono migliorati significativamente. Nel 2014 Modi ha portato il Bjp alla vittoria nelle elezioni della Camera del popolo (bassa), per la prima volta dopo trent’anni con la maggioranza assoluta. Modi, eletto deputato nel collegio di Varanasi, è così diventato primo ministro dell’India. (segue) (Inn)