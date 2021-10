India: Bjp celebra Modi per i suoi 20 anni al potere (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei cinque anni del suo primo governo nazionale, ha attuato una politica economica incentrata sulle privatizzazioni e liberalizzazioni; sull’apertura agli investimenti esteri diretti in molti settori, compresa la difesa; sulla creazione di condizioni più favorevoli alle imprese. Le due principali riforme economiche sono state la demonetizzazione – la messa fuori corso, alla fine del 2016, delle banconote da 500 e 1000 rupie per contrastare l’evasione fiscale e la contraffazione e incoraggiare i pagamenti senza contante – e l’introduzione, nel luglio del 2017, dell’imposta centrale sui beni e i servizi (Gst), che ha sostituito l’Iva e altre tasse applicate dai singoli Stati. Dal punto di vista sociale l’iniziativa più importante è la missione “India pulita”, avviata con l’obiettivo di diffondere i servizi igienici in tutto il paese, in particolare dotando di bagni le aree rurali. Nel maggio del 2019 Modi ha vinto nettamente le elezioni ottenendo un nuovo mandato. Tra i suoi primi provvedimenti c’è stato il riassetto del Jammu e Kashmir, al quale è stata revocata l’autonomia e che è stato declassato da Stato a Territorio dell’Unione. Per il resto il secondo mandato è stato segnato dalla pandemia di coronavirus, che ha colpito duramente l’India soprattutto quest’anno. La seconda ondata, esplosa in primavera, ha indotto Nuova Delhi ad accelerare la campagna di vaccinazione e a interrompere le esportazioni di vaccini. (segue) (Inn)