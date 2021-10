India: Bjp celebra Modi per i suoi 20 anni al potere (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il suo governo ha dato priorità alla politica di difesa e sicurezza, aumentando costantemente la spesa militare. In politica estera l’India di Modi ha mantenuto la storica posizione di non allineamento e le alleanze consolidate con la Russia e, soprattutto, con gli Stati Uniti, sia a livello bilaterale sia nel formato Quad, che include anche Giappone e Australia ed è incentrato sull’Indo-Pacifico e sul contenimento della Cina. Dall’anno scorso tra India e Cina si è riaccesa una disputa di confine di vecchia data: la tensione si concentra sul settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa, dove le truppe sono venute in contatto. Il conflitto del Kashmir, tra guerriglia pakistana e ribellioni separatiste, ha registrato una recrudescenza dal 2016. Quest’anno i responsabili delle operazioni militari di India e Pakistan hanno concordato di attenersi agli accordi di cessate il fuoco e affrontare le questioni che ostacolano la pace, ma non sono ancora seguiti passi ulteriori. (Inn)