Casale Monferrato: Museo civico, al via pratiche per acquisizione reperti longobardi

Furono rinvenuti fortuitamente nel 1895 nella frazione di San Germano i 14 reperti di epoca longobarda che giungeranno nei prossimi mesi al Museo Civico di Casale Monferrato (Alessandria). Proprio in questi giorni, infatti, si stanno perfezionando le pratiche amministrative per avviare l'acquisizione degli oggetti dagli eredi di Carlo Guaschino, colui che a fine Ottocento li trovò in un fondo di sua proprietà e che, in base alla normativa dell'epoca, ne divenne proprietario. "Gli eredi – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi – mi hanno contattato per esprimere la volontà di cedere al Comune di Casale Monferrato i preziosi oggetti testimoni della presenza longobarda sul nostro territorio. Ricevuta l'approvazione a procedere dalla competente Soprintendenza, possiamo ora annunciare che le nostre collezioni civiche, grazie appunto alla generosità degli eredi Guaschino, si arricchiranno di un altro interessante tassello della storia alto – medievale della città". La collezione comprende una crocetta in lamina aurea, un bottone ornamentale in oro e granati almandini, una placca di fibbia di cintura, un copripunta o puntale di fodero in oro, tre borchie di scudo in bronzo, un'armilla (bracciale) a terminazioni ingrossate in bronzo, una fibbia in bronzo ageminata, un orecchino a cestello in bronzo e quattro perline in vetro blu.