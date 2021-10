Casale Monferrato: Museo civico, al via pratiche per acquisizione reperti longobardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli oggetti, appartenenti a un arco cronologico compreso tra la fine del V secolo e il VII secolo dopo Cristo, come ha sottolineato la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo: "Per la loro rilevanza sul piano storico-archeologico e per l’accertata provenienza dal territorio casalese, sono stati dichiarati di eccezionale interesse culturale" ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004. "Questa Amministrazione – ha ricordato l’assessore Gigliola Fracchia – sta investendo non solo per migliorare e valorizzare al meglio le già ricche collezioni presenti al Museo Civico, ma anche per nuove acquisizioni che possano raccontare appieno le nostre radici e il nostro passato. Crediamo infatti che per poter diventare un vero e affermato polo culturale e turistico, si debba ampliare la proposta, partendo proprio dalla nostra storia". Nelle prossime settimane, come accennato, si avvieranno le pratiche per perfezionare prima l’acquisizione e dopo, sempre in collaborazione con la competente Soprintendenza, il trasferimento dei preziosi oggetti. (Rpi)