Romania: Banca centrale aumenta il tasso di riferimento all'1,5 per cento

- La Banca Nazionale della Romania (Bnr) ha deciso di aumentare il tasso di riferimento annuo dall'1,25 all'1,5 per cento. In un comunicato, la Banca centrale precisa di aver preso la decisione nel tentativo di frenare il forte aumento dell'inflazione, che ha superato le previsioni. Secondo l'istituzione, la situazione è il risultato dell'aumento dei prezzi dell'energia, soprattutto dell'elettricità e del gas naturale. "La Banca centrale non può influenzare questi sviluppi, quindi interviene nelle aree che può controllare", si legge nel comunicato. (Rob)