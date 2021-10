Energia: von der Leyen, ogni euro in rinnovabili aiuta pianeta e consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni euro speso nelle energie rinnovabili aiuta il pianeta e i consumatori. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al summit sugli investimenti sostenibili. "In queste settimane vediamo quanto sia cruciale" avere investimenti sostenibili "per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili", come petrolio, gas e carbone. "Ora stiamo affrontando l'aumento dei prezzi dell'energia", ha detto, ricordando che "nonostante l'aumento della domanda di gas, i produttori non hanno aumentato la produzione" proporzionalmente e i prezzi sono "quasi raddoppiati rispetto a un anno fa", mentre "i prezzi delle rinnovabili sono rimasti stabili". Pertanto, "nel lungo termine il Green deal e le rinnovabili sono la soluzione" all'aumento dei prezzi dell'energia. "Ogni euro speso nelle energie rinnovabili aiuta il nostro pianeta e i consumatori", ha sottolineato. "Dobbiamo perciò aumentare il nostro lavoro sul Green Deal per diventare più indipendenti sul piano energetico", ha evidenziato. Per questo, "il mondo ha bisogno di massicci investimenti per finanziare la transizione verso una economia più sostenibile. Per raggiungere i nostri obiettivi climatici, dobbiamo investire il 2,5 per cento del Pil globale ogni anno solo nel sistema energetico", ha detto. (Beb)