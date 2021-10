Emirati: emessi titoli di stato per la prima volta nella storia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Maktoum bin Mohammed, ministro delle Finanze degli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato l’emissione di titoli di Stato per la prima volta nella storia della federazione. Lo riferisce un comunicato stampa del dicastero delle Finanze. Non è stato dichiarato il valore totale dei titoli emessi, ma l’obiettivo è di sfruttare i bassi tassi d’interesse a livello globale per investire nell’economia nazionale, seriamente colpita dalla pandemia da Covid-19, ha riferito lo sceicco. Vista la stabilità politica del Paese, le ingenti riserve di idrocarburi e il capitale umano, Moody’s Investor Service (una delle principali agenzie di rating del credito) si aspetta che i titoli emiratini riscuotano successo a livello regionale e globale.(Res)