Spagna: nuova legge su immobili vieterà vendita alloggi pubblici per 30 anni

- La nuova legge sugli alloggi concordata dal Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed Unidas Podemos (Up) proibirà la vendita di appartamenti pubblici per almeno 30 anni. Secondo il governo, questa misura sarà fondamentale per evitare che le amministrazioni si liberino degli alloggi pubblici in periodi di crisi economica, come avvenuto nel 2008 o nel 2013 nella Comunità di Madrid, quando il governo regionale alienò quasi 3 mila case al fondo di investimento Goldman Sachs-Azora, operazione poi annullata dalla Corte suprema. In questo modo, la vendita o l'affitto di queste unità abitative pubbliche ai privati sarà soggetta alle condizioni stabilite dai regolamenti e la loro assegnazione sarà prioritaria a favore delle persone in cerca di alloggio iscritte nei registri pubblici di ogni regione. Tuttavia, la nuova legge includerebbe un'eccezione sostenendo che gli appartamenti potrebbero perdere la loro protezione permanente a seconda delle "deroghe che possono essere previste dalla regolamentazione regionale nel caso in cui ci sia una causa debitamente giustificata". (Spm)