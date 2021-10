Ecuador: Pandora Papers, presidente Lasso pronto a rispondere in Aula (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di Lasso è solo uno dei tanti dossier aperti dai "Pandora Papers" in America Latina sui quali le opposizioni chiedono chiarezza. L'appuntamento più sensibile potrebbe essere il voto contro il presidente del Cile, Sebastian Pinera, accusato di aver minato - con le evasioni fiscali a lui imputate -, alcuni principi costituzionali. L'iniziativa, riassumo i media locali, sarà presentata formalmente entro una settimana grazie all'azione congiunta di un ampio spettro di forze: il Partito socialista (Ps), la coalizione Frente Amplio (Fa), il Partito democratico (Dc), il Partito per la democrazia (Ppd) e la Federazione regionalista verde sociale (Frvs). Pinera, accusato di aver usato il paradiso fiscale delle Isole Vergini Britanniche per la vendita di una società mineraria, ha "compromesso l'onore della nazione, privilegiando l'interesse lucrativo privati sulla difesa dell'Ambiente", ha detto il deputato Daniel Nunez. L'idea è che l'eventuale voto contro il capo dello Stato possa tenersi prima del 21 novembre, data in cui il Paese si recherà alle urne per eleggere il nuovo presidente. (segue) (Brb)