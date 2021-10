Ecuador: Pandora Papers, presidente Lasso pronto a rispondere in Aula (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Repubblica Dominicana, il Partito della liberazione dominicana (Pld) ha chiesto al presidente Luis Abinader di presentarsi in Parlamento per spiegare in modo "convincente e completo" i legami con società registrate nei paradisi fiscali, emersi dalle carte. Il Plc, riportano i media locali, denuncia infatti che molti dei collegamenti con società offshore non sono presenti nella dichiarazione fiscale disponibile al pubblico, "contrariamente a ciò che sostiene il presidente". Il partito di opposizione esorta infine il capo dello Stato a permettere alle autorità fiscali di svolgere un'indagine "esaustiva" sui fatti. In una nota pubblicata a pagamento sui media, il capo dello Stato aveva fatto sapere di aver dichiarato pubblicamente, "come pochi presidenti al mondo", di aver gestito i guadagni - frutto degli sforzi imprenditoriali suoi e della sua famiglia - tramite compagnie straniere, visto che la mancanza fino al 2008 di un diritto societario dominicano "aggiornato ed efficiente" poneva "ostacoli importanti" alle attività imprenditoriali. Abinader segnala però di aver sempre negato tutte le tasse nel proprio Paese e che al momento di assumere la presidenza, nel 2020, ha creato un fondo fiduciario per la gestione degli asset. (segue) (Brb)