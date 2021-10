Ecuador: Pandora Papers, presidente Lasso pronto a rispondere in Aula (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pronte alla battaglia anche le opposizioni colombiane. L'intero fronte antigovernativo, ha spiegato il deputato David Racero citato dai media locali, ha depositato una proposta per un dibattito dei casi della vice presidente Marta Lucia Ramirez, della ministra dei Trasporti, Angela Maria Orozco, e "soprattutto" del capo della Direzione delle tasse e delle agenzie doganali (Dian), Lisandro Junco Ribera. Nomi che "dovranno rispondere al Paese delle imprese che hanno in paradisi fiscali, presumibilmente per occultare informazioni ed evadere o eludere le tasse", ha spiegato Racero. La stima è che il dibattito possa tenersi il 13 ottobre. Ramirez e Orozco, secondo i documenti prodotti dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi, devono rispondere della loro partecipazione nella società Global Securities Management Corporatio, costituita nelle Isole Vergini Britanniche nel 2005. Tanto a Junco Ribera l'attenzione si concentra sulla presunta creazione di una società nel Delaware e il possesso di conti opachi a Cipro e a Londra. Tutti i funzionari hanno rivendicato trasparenza nelle rispettive dichiarazioni e azioni nel rispetto della legge. Nelle carte dei "Pandora" affiorano tra gli altri anche i nomi degli ex presidenti César Gaviria (1990-1994) e Andres Pastrana (1998-2002), nonché dell'ambasciatore in Cile, Guillermo Botero, e dell'ex ministra dell'Educazione, Gina Parody. (segue) (Brb)