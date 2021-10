Agroalimentare: Intesa Sanpaolo, quarta tappa di “Imprese Vincenti” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca insieme ai propri partner mette a disposizione percorsi che aiutano ulteriormente le Pmi ad affermarsi nel mercato interno e in quello internazionale, agendo sulla formazione, sull’innovazione e sulla digitalizzazione. Con Imprese Vincenti 2021 viene confermata la collaborazione tra Intesa Sanpaolo e i Partner di progetto - Bain&Company, ELITE, Gambero Rosso, Cerved e Microsoft Italia, a cui quest’anno si sono aggiunti Nativa, Circularity e Coldiretti. La tappa odierna, dedicata all’Agroalimentare, ha visto la presenza di Gambero Rosso - partner di progetto fin dall’avvio di Imprese Vincenti, che mette a disposizione competenze, formazione, canali di comunicazione ed esperienza per valorizzare le imprese e identificare linee guida per il loro sviluppo - e Coldiretti, al fianco di Imprese Vincenti da questa edizione, che contribuisce al programma di valorizzazione apportando la propria esperienza per sviluppare percorsi di competitività e sostenibilità delle aziende operanti nell’agribusiness. "L'agroalimentare - dichiara Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo - è uno dei settori trainanti dell’economia italiana, tra i pochissimi che hanno registrato nel 2020 un export in crescita. Produzioni certificate, eccezionale biodiversità, ricerca della qualità e della sostenibilità in un mix di tradizione e innovazione sono un patrimonio che posiziona l’agribusiness italiano tra i migliori nel mondo e che potrebbe crescere ulteriormente facendo il migliore uso possibile del Recovery Found. Tra le sfide per il futuro nell’agroalimentare italiano, infatti, ci sono il digitale, la sostenibilità e la circolarità, il biologico e l’efficienza delle filiere. Intesa Sanpaolo ha costituito la Direzione Agribusiness proprio cogliendo la dimensione strategica di questo settore, accompagnando gli operatori delle filiere agroalimentari e zootecniche italiane in tutte le fasi del loro sviluppo, soprattutto per i progetti imprenditoriali attenti ai criteri della sostenibilità e della circular economy, in pieno allineamento con le indicazioni del Pnrr", conclude Barrese. (Com)