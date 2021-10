G20: Draghi, Parlamenti possono aiutare governi contro disinformazione su vaccini anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Parlamenti possono fare molto per sostenere lo sforzo globale di vaccinazione contro il Covid-19. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante il suo intervento al settimo vertice dei presidenti dei Parlamenti del G20. “La pandemia da Covid-19 è finalmente sotto controllo in molte parti del mondo grazie a campagne di vaccinazione efficaci”, ha ricordato Draghi, sottolineando come adesso persistano due problemi: “Nei Paesi ricchi, le dosi di vaccino sono ampiamente disponibili, ma una minoranza dei nostri concittadini rifiuta di vaccinarsi, o esita a farlo”, un comportamento dovuto, ha spiegato il capo del governo, alla “paura che i vaccini non siano sicuri o efficaci, nonostante l’evidenza scientifica dimostri il contrario”. Inoltre, ha evidenziato il primo ministro, nei Paesi meno sviluppati la “disponibilità di vaccini è ancora limitata, anche per problemi di logistica”. (segue) (Res)