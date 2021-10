G20: Draghi, Parlamenti possono aiutare governi contro disinformazione su vaccini anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, i Parlamenti “possono fare molto per sostenere lo sforzo globale di vaccinazione”, ha chiarito Draghi sottolineando la necessità di adottare “provvedimenti che rafforzino i meccanismi di trasparenza nella distribuzione dei vaccini e che impediscano lo spreco di soldi pubblici nella sanità”. “Potete inoltre sostenere i Governi nel loro impegno contro la disinformazione in materia di vaccini”, ha spiegato il capo dell’esecutivo secondo cui il Parlamento europeo ha compiuto “molti passi concreti per sfatare i miti sui vaccini e ha fornito linee guida utili per identificare le notizie false sulle piattaforme digitali”. Secondo Draghi, il messaggio da fare arrivare ai cittadini deve essere chiaro: “I vaccini sono sicuri” e “salvano vite”. (Res)