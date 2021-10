G20: Draghi, ripresa economica ancora fragile e disomogenea a livello mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economia a livello mondiale è “ancora fragile e disomogenea, anche a causa della diversa intensità nelle risposte di politica economica alla crisi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante il suo intervento al settimo vertice dei presidenti dei Parlamenti del G20. “Le economie avanzate sono state in grado di stimolare la crescita attraverso misure di politica monetaria e di bilancio molto robuste. I Paesi poveri e quelli emergenti hanno avuto meno margini per aiutare il proprio tessuto produttivo”, ha ricordato il capo del governo, secondo cui questa “divergenza economica” potrebbe mettere a rischio “anni di progressi nella lotta contro la povertà e le diseguaglianze globali”. In questo contesto, ha spiegato Draghi, i “Parlamenti possono fare la loro parte, promuovendo provvedimenti che rilancino gli investimenti, rimuovano ostacoli alla crescita e aiutino economicamente i Paesi più fragili”.(Res)