Clima: Cingolani, con Youth 4 Climate protesta si è trasformata in proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento Youth 4 Climate, che si è svolto a Milano dal 28 al 30 settembre scorsi, ha riscosso un grande successo di partecipazione poiché vi è emersa una fortissima pressione sul fatto che i giovani vogliano partecipare agli sforzi per il contrasto al cambiamento climatico: la protesta si è trasformata in proposta. Lo ha dichiarato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo al Festival dello sviluppo sostenibile. "I ragazzi hanno lavorato e discusso e presentato proposte al presidente della Repubblica (Sergio Mattarella), al presidente del Consiglio Mario Draghi e al primo ministro britannico Boris Johnson (che co-ospiterà la Cop26 di Glasgow), sintetizzandole in un documento con una ventina di punti che verranno portati alla Cop26. I giovani chiedono che questo non sia un episodio ma diventi un appuntamento permanente, e la nostra intenzione è di creare un forum periodico", ha detto Cingolani, sottolineando poi i risultati importanti raggiunti dalla riunione ministeriale G20 di Napoli che per la prima volta ha messo insieme i temi di energia e ambiente.(Res)