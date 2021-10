G20: Draghi, insieme per ridurre emissioni e accelerare transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati che compongono il G20 sono responsabili per il 75 per cento delle emissioni globali: “Tutti insieme, dobbiamo guidare gli sforzi per ridurle e per accelerare la transizione energetica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante il suo intervento al settimo vertice dei presidenti dei Parlamenti del G20. Draghi ha ricordato che i Parlamenti avranno il compito di “vigilare in maniera attenta su ciò che i governi fanno o non fanno per affrontare la crisi climatica”. “Se non agiamo – ha sottolineato - la crisi climatica non svanirà” ma anzi “peggiorerà”. Secondo il capo del governo, “le generazioni future ci giudicheranno a seconda della rapidità e dalla convinzione con cui sapremo rispondere a questa emergenza”.(Res)