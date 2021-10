Lavoro: Gelmini, no a salario minimo, è contrattazione collettiva che tutela fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tentativo di alcune forze politiche rischia di portare di nuovo al centro del dibattito politico il tema del salario minimo. Ora meno che mai il nostro mercato del lavoro ha bisogno di interventi dirigisti. L’introduzione di soglie minime o massime non ha mai portato a maggiori livelli di tutela dei lavoratori". Lo scrive Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, in un intervento su "Il Sole 24 Ore". "Le scelte assunzionali delle imprese dipendono da molti altri fattori, sempre più relativi alle competenze possedute dai lavoratori e all’aumento della produttività. La previsione di un salario minimo non può essere la soluzione del problema dei lavoratori sottopagati - osserva -. Innanzitutto, il salario minimo rischia di disincentivare la contrattazione collettiva e di livellare complessivamente le retribuzioni. Se la legge statale fissa un salario minimo più basso dei livelli contrattuali perché mai l’imprenditore dovrebbe applicarli? Poiché le attuali retribuzioni dei contratti collettivi sono già superiori all’ammontare di salario minimo ipotizzato nei dibattiti politici, non si corre il rischio che la fuga dai contratti collettivi determini anche l’abbassamento degli stipendi per molti lavoratori di molti settori?". (segue) (Rin)