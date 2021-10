Lavoro: Gelmini, no a salario minimo, è contrattazione collettiva che tutela fragili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scandalo dei lavori sottopagati riguarda per l’appunto quella manodopera a cui si applicano contratti non stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, disposti ad accettare forme di dumping salariale. A ben vedere, il salario minimo non è quindi il rimedio mentre potrebbe essere causa di mali diversi. La vera soluzione è invece quella di favorire l’estensione della contrattazione collettiva. In generale, la rilevanza complessiva del tema ‘lavoro’ dovrebbe provocare un dibattito più pragmatico e meno ideologico sui problemi strutturali che ancora incrostano il nostro mercato del lavoro", conclude la ministra Gelmini. (Rin)