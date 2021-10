Covid: Mulè, lavoro di squadra e coesione fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante la pandemia abbiamo toccato con mano l'importanza della parola 'cooperazione' che significa condivisione, supporto, raggiungimento di un fine comune: grazie a tutto questo siamo riusciti ad assorbire un urto sanitario, economico e sociale senza 'romperci' come Stati. In una parola siamo stati resilienti nonostante si siano diversificate le priorità nazionali e a cascata le agende politiche non solo dei governi nazionali ma anche di organismi internazionali come Ue e Nato". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, nel suo indirizzo di saluto rivolto ai capi di Stato Maggiore dei Paesi appartenenti alla Defence Cooperation Initiative riuniti a Roma per il nono Deci Chod's Meeting. "Per questo dovremo dimostrare di essere in grado - ha proseguito Mulè - di rispondere alle minacce poste dalla pandemia sia sul piano geopolitico che sul piano della sicurezza, insieme. Voglio ricordare il motto della Kfor (Kosovo Force), la forza militare internazionale guidata dalla Nato: 'As one we progress'. Sono parole che acquisiscono un peso maggiore se inserite nel contesto della Deci, parole che sottolineano l'importanza del lavoro di squadra e della coesione", ha concluso. (com)