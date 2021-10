Kosovo-Serbia: prossimo ambasciatore Usa a Pristina, reciproco riconoscimento chiave per stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza il reciproco riconoscimento tra Kosovo e Serbia non ci sarà normalizzazione dei rapporti e sviluppo per la regione dei Balcani. Lo ha affermato il diplomatico statunitense Jeffrey Hovenier, scelto dal presidente Usa Joe Biden come nuovo ambasciatore in Kosovo, intervenendo davanti alla commissione Esteri del Senato di Washington. Hovenier ha dichiarato di voler far continuare il sostegno degli Usa ad un Kosovo sovrano e democratico, sottolineando che una delle sue priorità a Pristina sarà il sostegno al dialogo con la Serbia mediato dall'Ue. "Accettiamo che la Serbia voglia sostenere la comunità serba in Kosovo, questo è ragionevole. Ma questo deve avvenire nel quadro costituzionale e nel rispetto delle leggi del Kosovo", ha affermato il diplomatico statunitense, che prima della nomina come ambasciatore a Pristina è stato vice capo missione dell'ambasciata Usa in Turchia.(Alt)