Balcani: premier spagnolo al vertice di Brdo dopo "rassicurazioni" su simboli per Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, è presente al vertice Ue-Balcani occidentali in Slovenia dopo essersi "assicurato" dell'assenza di simboli che possono identificare il Kosovo come uno Stato. Lo riferisce l'agenzia "Efe", ricordando che la Spagna è fra i Paesi Ue che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo. Il primo ministro ha motivato la propria presenza al vertice, a cui partecipa anche il primo ministro kosovaro Albin Kurti, sottolineando che la Spagna "deve essere presente in tutti i fora" internazionali. (Seb)