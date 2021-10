© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi c'è un Cdm alle 17 su altre riaperture e come Lega proporremo idee e posizioni europeiste. In tutta Ue si va verso una riapertura generalizzata solo in Italia ci sono attività ancora chiuse. Quindi chiederemo una sostanziale e sostanziosa riapertura". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a "Non stop news" su Rtl 102.5.(Rin)