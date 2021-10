Pavia: per incendio rifiuti Mortara tre arresti e sequestrati 2 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'immediatezza dell'evento era intervenuta anche ARPA Lombardia, che si era attivata per monitorare le ripercussioni dell'incendio sull'ambiente e il connesso pericolo per la salute pubblica, dando avvio ai primi accertamenti utili a quantificare e a caratterizzare l'enorme mole di rifiuti presenti presso l'impianto. Le ulteriori investigazioni, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano – Sostituti Procuratori dott.sa Bonardi e dott. Mazza (applicato in DDA) ed eseguite anche attraverso mirate indagini finanziarie, intercettazioni telefoniche ed ambientali, hanno fatto emergere un sistema criminale volto alla massimizzazione degli indebiti profitti conseguiti attraverso il traffico illecito di rifiuti. In particolare, due degli arrestati (i 54enni V.B. cl. '67 e A.C.B.) entrambi gestori dell'impianto di smaltimento, dopo aver ammassato indistintamente quintali di rifiuti pericolosi e non pericolosi, non avevano effettuato alcuna operazione di trattamento o recupero incamerando così ingenti guadagni quantificati in circa 2 milioni di euro. (segue) (Com)