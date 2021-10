Pavia: per incendio rifiuti Mortara tre arresti e sequestrati 2 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta accortisi che la conduzione dell'impianto era divenuta insostenibile a causa dell'enorme quantità di rifiuti stoccati, i due gestori hanno deciso coscientemente di dar fuoco al piazzale al solo scopo di ripulire, a costo zero, l'intera azienda di smaltimento, noncuranti dell'enorme danno per la salute della collettività. Oltre al traffico illecito che ha comportato la saturazione dell'impianto di Mortara, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali è emersa inoltre la volontà degli arrestati di avviare nuovi traffici illeciti allo scopo di smaltire proprio i rifiuti interessati dall'incendio del 2017 verso destinazioni estere, rigenerando le attività delittuose dalle ceneri dell'evento incendiario. A seguito del vasto incendio doloso, la società Eredi Bertè Antonino che gestiva l'impianto di recupero rifiuti insieme alla Eredi Bertè Ecology, è stata dichiarata fallita e i due gestori si sono impegnati a far sparire l'enorme capitale illecitamente accumulato attraverso la creazione di numerose società intestate a meri prestanome. L'analisi dei conti correnti, la ricostruzione dei flussi finanziari e l'esame di una mole enorme di documenti ha permesso però, agli investigatori di ricostruire l'articolato sistema truffaldino che, anche attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture false, ha consentito ai criminali di distogliere enormi capitali che sarebbero dovuti servire per pagare i vari creditori commettendo, di fatto, il reato di bancarotta fraudolenta. Inoltre i due soggetti, unitamente a V.A. cl. '84, si adoperavano per riciclare ingenti somme di denaro provento dell'illecito traffico di rifiuti e della bancarotta. (Com)