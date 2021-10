© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se Draghi mi dice non aumento le tasse, mettiamolo per iscritto. Oggi ci siamo noi che abbiamo la stessa idea, quindi lasciamo per iscritto per chi arriverà dopo che non ci sarà nessuno che pagherà piu' tasse". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a "Non stop news" su Rtl 102.5, parlando della revisione catastale. "Di lui mi fido, di altri no", aggiunge. (Rin)