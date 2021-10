Energia: emiratina Masdar aumenta capacità da fonti rinnovabili di 1,5 gigawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica emiratina Masdar ha aumentato la sua capacità di produzione di energia rinnovabile di 1,5 gigawatt. Lo rende noto il quotidiano emiratino “The National”, secondo il quale la società persegue il suo obiettivo di raddoppiare la sua produzione di energia pulita nei prossimi anni. La società ha attualmente asset eolici, solari e di termovalorizzazione in tutto il mondo e opera in più di 30 paesi con un investimento totale di circa 19,9 miliardi di dollari. Masdar, di proprietà della Mubadala Investment Company, si sta rapidamente espandendo in Uzbekistan, Azerbaigian, Armenia e Kazakistan con l'obiettivo di soddisfare la domanda di energie rinnovabili nella regione dell'Asia centrale. (Res)