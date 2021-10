Energia: Iraq-Emirati, firmato contratto per costruzione di cinque centrali solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq ed Emirati Arabi Uniti hanno firmato un contratto per la costruzione di cinque centrali elettriche a energia solare. Lo ha reso noto una dichiarazione dell’ufficio stampa del primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi. “Questo è il primo passo intrapreso dal governo verso le energie alternative, pulite e rinnovabili e la produzione di energia solare per soddisfare il fabbisogno energetico dell’Iraq”, prosegue la dichiarazione. In occasione della firma del contratto erano presenti il ministro dell’Energia e delle infrastrutture degli Emirati Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, il direttore esecutivo della compagnia energetica emiratina Masdar Muhammad Jamil al Ramahi, il capo dell’Autorità nazionale per gli investimenti dell’Iraq Suha Daoud Najjar, e il direttore generale del dipartimento investimenti e contratti presso il ministero dell'Energia Maha Hammoudi. (Res)