Sardegna: si allontana la continuità territoriale aerea, Regione chiede integrazione documentazione a Ita

- Si allontana l'aggiudicazione delle rotte in continuità territoriale fra gli aeroporti sardi di Cagliari, Alghero e Olbia con gli scali di Milano e Roma. L'assessorato dei Trasporti ha infatti chiesto un'integrazione della documentazione fornita da Ita, da presentare entro la mattinata di oggi, giovedì 7 ottobre. In seguito all'esame della documentazione – si legge in una nota - l'amministrazione assumerà le decisioni conseguenti in merito alla procedura di affidamento del servizio di continuità territoriale per la Sardegna. Da registrare anche il ricorso al Tar Sardegna di Volotea, il vettore che aveva presentato l'offerta migliore ma è stato escluso per carenza di documentazione (mancava il documento d'identità del rappresentante legale), che ha chiesto ai giudici amministrativi la sospensiva dell'efficacia del provvedimento con il quale è stata esclusa dalla gara. Una misura cautelare urgente contro una decisione assunta "a causa di una asserita formalità burocratica. I legali della low-cost stanno lavorando anche a un reclamo formale che verrà inoltrato alla Commissione europea a Bruxelles". Intano si avvicina la scadenza del15 ottobre, data dalla quale Alitalia sospenderà i voli: il rischio di isolamento per la Sardegna è sempre più concreto. (Rsc)