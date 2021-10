Imprese: società russa Softline annuncia Ipo alla Borsa di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Softline, fornitore di soluzioni tecnologiche integrate e servizi It, ha confermato l'intenzione di condurre un'offerta pubblica iniziale (Ipo) alla Borsa di Londra con una quotazione secondaria anche sul mercato azionario di Mosca. È quanto si legge in una nota del gruppo, secondo cui l'ammissione del titolo societario sulla Borsa di Londra è previsto entro la fine del mese. L'offerta consisterà in una combinazione di azioni nuove ed esistenti, con un'ampia percentuale di nuove azioni. I proventi dell'offerta iniziale ammonteranno a circa 400 milioni di dollari e saranno utilizzati per finanziare l'ulteriore sviluppo e implementazione della strategia di crescita del gruppo, anche attraverso ulteriori acquisizioni selettive. Gli azionisti del gruppo sono: Softline Group Inc (il cui proprietario effettivo è Igor Borovikov), Da Vinci Private Equity Fund II LP, Investment Partnership Da Vinci Pre-Ipo Fund e Zubr Capital Fund I LP. (Rum)