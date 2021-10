Sardegna: al via prenotazioni terza dose vaccino anti-Covid, immunizzato il 74,2 per cento per cento dei sardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate in Sardegna le operazioni di prenotazione per la somministrazione della terza dose di siero anti-Covid ai pazienti fragili. L'Ats fa sapere che le adesioni tramite il portale delle Poste, Atm, call center o portalettere, sono riservate alle persone con le seguenti patologie: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica); in attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico. Intanto i numeri raccontano di un rallentamento della campagna vaccinale che si attesta sulle tremila somministrazioni giornaliere. 1.185.415 sardi hanno completato il ciclo vaccinale, ovvero il 74,2 per cento della popolazione.(Rsc)