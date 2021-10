India-Usa: vicesegretaria di Stato Sherman oggi a Mumbai prima di partire per Pakistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman concluderà oggi la sua visita ufficiale in India (5-7 ottobre) con una sosta a Mumbai dove incontrerà rappresentanti della comunità d’impresa e altri esponenti della società civile. Quindi si recherà in Pakistan (7-8 ottobre), ultima tappa di un viaggio, iniziato il 29 settembre in Svizzera e proseguito in Uzbekistan. A Nuova Delhi gli impegni principali sono stati i colloqui col sottosegretario agli Esteri Harsh Vardhan Shringla e col ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar. Shringla e Sherman hanno “fatto il punto sulle relazioni bilaterali”, ha riferito su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi. I due interlocutori, si legge nel tweet, hanno parlato di un’ampia gamma di questioni: la pandemia di coronavirus, la difesa e la sicurezza, l’economia, il clima, l’energia pulita e i contatti tra persone. (segue) (Inn)