Migranti: Libia, recuperati 17 corpi al largo della costa di Zawiya

- La Mezzaluna rossa di Al Zawiya ha recuperato i corpi di 17 migranti irregolari lungo le coste di Al Harsha e Al Matrid, a Zawiya, nella Libia occidentale e li ha consegnati alle autorità locali per completare il resto delle procedure. Lo ha riferito l'associazione libica sulla sua pagina Facebook. Un ufficiale della Guardia costiera libica ha dichiarato ai media stranieri che "nelle ultime 24 ore, i corpi di 17 migranti sono stati recuperati sulla costa tra le città di Zawiya e Surman, dalle squadre della Mezzaluna rossa a Zawiya". L’ufficiale ha affermato che nei prossimi giorni potrebbero emergere i corpi di altri migranti. Riguardo ai dettagli dell'imbarcazione che trasportava i migranti, il funzionario libico ha affermato che non era pervenuta alcuna segnalazione di un barcone affondato di recente, lasciando intendere che l'imbarcazione fosse affondata in acque non territoriali.(Lit)