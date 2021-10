Droga: scoperta piantagione di canapa a Catania, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scoperta una piantagione di canapa indiana a Scordia, in provincia di Catania. L’operazione è stata condotta dai finanzieri catanesi e arrestato i due presunti responsabili della coltivazione, un 30enne del posto e un 24enne di origini albanesi. Sono stati arrestati in flagranza di reato in quanto scoperti ad attendere all’irrigazione quotidiana delle circa mille piante all’interno di un terreno al confine delle province di Catania e Siracusa. Il 24enne straniero risultava già noto alle forze dell’ordine in quanto latitante perché condannato a circa 24 anni di carcere per tentato omicidio e spaccio di droga. (Ren)