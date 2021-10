Francia: Covid, da 15 ottobre test molecolari a 44 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia dal 15 ottobre gli adulti non vaccinati dovranno pagare 44 euro per un tampone molecolare e 22 euro per un antigenico in laboratorio. Lo riferiscono i media francesi. I minorenni, le persone vaccinate e chi è in possesso di una ricetta medica saranno rimborsate, così come i maggiorenni che ancora vanno a scuola e chi deve subire un'operazione medica. I tamponi saranno gratuiti anche per i maggiorenni non vaccinati che presentano sintomi e sono in possesso di una ricetta fatta entro 48 ore. (Frp)