Libia: capo Alta commissione elettorale discute con rappresentante Onu ultimi sviluppi elezioni

- Il capo dell'Alta commissione elettorale della Libia, Imad al Sayeh, ha ricevuto ieri il rappresentante residente del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp), Marc Andre Franchi, e il suo vice, Christopher Lackey presso la sede della Commissione. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Commissione elettorale, affermando che l'incontro ha passato in rassegna gli ultimi sviluppi del processo elettorale previsto per il prossimo 24 dicembre e le modalità di sostegno della comunità internazionale alla Commissione, attraverso le competenze di sostegno nel campo della gestione e dell'attuazione delle elezioni. Franchi ha espresso la sua soddisfazione per i progressi compiuti nel fascicolo legislativo e per le fasi tecniche realizzate dalla commissione nell'ambito della preparazione delle prossime elezioni. Nel corso dell'incontro si è anche discusso del sostegno fornito dal progetto “People”, la cui attuazione è supervisionata dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, e dell'impegno assunto dai Paesi donatori per sostenere il percorso democratico in Libia.(Lit)