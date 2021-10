Imprese: Vonovia acquisisce il 60,3 per cento di Deutsche Wohnen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo immobiliare tedesco Vonovia ha acquisito il 60,3 per cento delle azioni della concorrente Deutsche Wohnen, divenendo la maggiore azienda del settore in Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'Ufficio federale per il contrasto ai cartelli industriali (Bkarta) aveva concesso il nulla osta all'operazione già a giugno. Vonovia e Deutsche Wohnen possiedono insieme oltre 500 mila appartamenti in affitto, per un valore di oltre 80 miliardi di euro, per la maggior parte in Germania. L'amministratore delegato di Deutsche Wohnen, Michael Zahn, e il suo direttore finanziario, Philip Grosse, entreranno ora nel consiglio di amministrazione di Vonovia. Zahn sarà vice dell'Ad Rolf Buch, mentre Grosse manterrà l'incarico. (Geb)