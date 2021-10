Roma: utilizzavano farmaci contraffatti per trattamenti estetici illegali, perquisizioni e sequestri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel corso delle perquisizioni sono state trovate ulteriori 42 fiale contraffatte di tossina botulinica, 98 fiale di farmaci di provenienza ignota contenenti altra tossina botulinica, lidocaina, acido ialuronico e acido ascorbico. Sono state sottoposte a sequestro anche diverse attrezzature, apparecchiature e altri dispositivi medici (bisturi elettrico, fili di suture, aghi da iniezione, siringhe, etc.) per un valore complessivo di circa 30.000 euro, il tutto destinato per un impiego di trattamenti di medicina estetica non autorizzati dalle autorità competenti. (Rer)