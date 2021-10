© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso dalle prime ore dell’alba un importante blitz dei carabinieri di Taranto nell’area jonica. Ottanta militari sono impegnati a notificare sedici ordinanze di custodia cautelare, 13 in carcere e tre ai domiciliari. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa. (Ren)