Austria: Kurz si difende dalle accuse di corruzione, “naturalmente” resterò cancelliere

- Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha respinto tutte le accuse rivolte contro di lui dall'Ufficio del procuratore per i reati economici e di corruzione dell'Austria (Wksta), annunciando che “naturalmente” manterrà il suo incarico istituzionale. Il Wksta ha confermato ieri l'inchiesta sul cancelliere, altre nove persone e tre "associazioni", i cui nomi non sono stati svelati, per ipotesi di reato di peculato, concussione e corruzione. La conferma è arrivata dopo che nella mattina la polizia ha effettuato delle perquisizioni nella sede centrale del Partito popolare austriaco (Ovp), all'interno della Cancelleria federale e nel ministero delle Finanze a Vienna. Kurz, parlando a “ZiB2” ha affermato quanto sia “strano” che “ancora una volta” sia dovuto venire a conoscenza delle indagini nei suoi confronti dalla stampa e non dagli organi inquirenti. In nessuno degli Sms citati dalla Wksta nelle 104 pagine di fascicolo presentato per effettuare la perquisizione domiciliare era presente "qualsiasi ordine o richiesta da parte mia", ha detto Kurz. Tutte le accuse di cui sopra sono rivolte a dipendenti del ministero delle Finanze. Il Wksta sospetta che delle persone vicine al cancelliere abbiamo commissionato dei sondaggi al quotidiano “Oesterreich” per fornire un’immagine negativa dell’allora leader del partito, Reinhold Mitterlehner, proprio a favore del futuro cancelliere. Questi “articoli favorevoli” a Kurz sarebbero stati pagati attraverso delle fatture fasulle emesse dal ministero delle Finanze. (segue) (Geb)